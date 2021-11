Traffico interrotto sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli. Un uomo di origine marocchina è stato trovato morto sui binari. Il traffico ha subito un primo rallentamento per poi essere sospeso per l’intervento dell’Autorità Giudiziaria a seguito del ritrovamento di una persona deceduta in prossimità dei binari.

Le autorità competenti – fanno sapere da RFI, Reti Ferroviarie Italiane – sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.