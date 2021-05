Uomo investito sulla Pontina a Campoverde: trasferito al pronto soccorso

Grave incidente stradale sulla Pontina, al km 53.900, in direzione di Roma, in località Campoverde ad Aprilia: un uomo - che stava attraversando a piedi - è stato preso in pieno da un'auto che stava transitando. L'automobilista si è subito fermato ed ha chiesto aiuto. Sul posto la polizia stradale di Aprilia e il 118. E' accaduto attorno alle 16.30 sulla complanare, per questo il traffico non sta subendo disagi. L'uomo è rimasto ferito, è stato trasferito in clinica ad Aprilia per le cure del caso.

Sotto choc le due persone che erano a bordo dell'auto che ha travolto l'uomo. «Lo abbiamo visto all'ultimo - hanno dichiarato subito dopo - non siamo riusciti ad evitarlo».

