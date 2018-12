Uomo incastrato con la testa nel cancello automatico, salvato dai vigili del fuoco

Singolare intervento dei vigili del fuoco a Formia lunedì pomeriggio, per fortuna senza gravi conseguenze per la vittima di un incidente. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco, intorno alle 16.30 del 17 dicembre, è intervenuto a Formia, in località Santo Janni dopo la richiesta di soccorso arrivata al 115.



Giunta sul posto la squadra territoriale VVF si è trovata davanti un uomo rimasto con la testa incastrata in un cancello automatico «a seguito di qualche manovra azzardata da parte dello stesso». I vigili del fuoco con l'attrezzatura tecnica in dotazione alla squadra, sono riusciti a "divaricare" il cancello e liberare il malcapitato. L'uomo lievemente ferito e in stato di choc è stato affidato alle cure dei sanitari. Ultimo aggiornamento: 15:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA