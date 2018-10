Uomo azzannato dai pitbull del vicino entrati nel suo giardino a Pontinia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato azzannato all'improvviso dai due cani del vicino di casa, piombati nel suo giardino dopo aver attraversato la recinzione. L'aggressione è avvenuta a Pontinia, in una zona di campagna lungo la Migliara 49. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, due grossi pitbull sono riusciti, per cause ancora da accertare, ad uscire dal cortile della casa in cui erano custoditi e a raggiungere l'abitazione accanto dove hanno aggredito il proprietario che si trovava all'esterno. I due animali lo hanno afferrato in più punti del corpo lasciandolo ferito e sanguinante. Solo l'intervento tempestivo di altre persone che hanno assistito alla scena è riuscito ad evitare il peggio e a scongiurare conseguenze peggiori. Familiari e conoscenti dell'uomo hanno infatti allontanato i due pitbull che sono stati poi posti in sicurezza e in condizione di non nuocere. La vittima dell'aggressione, 70enne del luogo, è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso di Sabaudia. Le ferite riportate non sono gravi ma fino a tarda sera l'uomo è rimasto in osservazione al pronto soccorso. L'abitazione lungo la Migliara è stata poi raggiunta dai carabinieri della stazione di Pontinia, che hanno cercato, con la descrizione delle testimonianze, di ricostruire quanto accaduto. I due cani erano nel giardino chiuso da una recinzione che separa le due abitazioni ma sono riusciti a oltrepassarla, trovando forse un varco aperto che li ha portati nel cortile adiacente. I carabinieri stanno ora svolgendo indagini sullo stato di salute dei pitbull, sulle condizioni di sicurezza e sull'esistenza di microchip e la regolarità di vaccini. E' probabile poi che la vittima dell'aggressione decida di querelare il proprietario degli animali. Solo il giorno prima una situazione simile si era verificata a Cisterna, per fortuna senza feriti. In quel caso un pitbull era scappato da un giardino dove il cancello era rimasto aperto e aveva azzannato un altro cane di piccola taglia prendendolo alla gola, poi aveva seminato il panico tra i residenti del quartiere. Per bloccare l'animale e renderlo inoffensivo era stato necessario l'intervento degli agenti di polizia che avevano utilizzato uno spray urticante.