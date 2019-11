Unicef, incontro di poesia in Prefettura a Latina per i 30 anni della convenzione per i diritti dell'infazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma martedì 19 novembre a Latina, nell'ambito delle celebrazioni per i 30 anni dell'approvazione Onu della Convenzione sui diritti umani dell'Infanzia e dell'adolescenza, un incontro di poesia presso la Prefettura di Latina.Il Comitato Unicef presieduto da Rosa Petrillo, con l'ausilio di Franco Borretti promotore ed organizzatore culturale, ha promosso ed organizzato l'incontro che si terrà alle 16 presso la Sala Cambellotti.Alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, associazioni sociali, culturali e di volontariato, il Prefetto riceverà dalla " Piccola Poetessa Emily Paolucci" , alunna della Scuola Media "Alessandro Volta " di Latina, una raccolta delle sue poesie cariche di intenso vigore sociale.Dal 1989 la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche. Oggi sono 196 gli Stati che si sono imnpegnati nel rispetto dei Diritti in essa riconosciuti.