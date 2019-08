Undici velisti della Lega Navale Italiana di Formia agli italiani di classe Optimist e Laser di Reggio Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entra nel vivo la stagione velica del 2019 per la Lega Navale Italiana di Formia. Ben undici atleti qualificati al campionato italiano under 16 - under 19 classi Optimist e Laser di Reggio Calabria. Rappresenteranno da soli tutto il movimento velico della Provincia di Latina nelle due classi giovanili più numerose e dove si accede con selezione. I ragazzi di Formia, Scauri e Gaeta tutti tesserati per le regate organizzate dalla FIV con la sezione della L.N.I. di Scauri, puntano in alto alla kermesse tricolore in programma dal 27 agosto al 4 settembre nelle acque calabresi. Il team di allenatori è coordinato da Emilio Civita e comprende anche Gianfranco Colavolpe, Emanuele Montagna e Chiara Camerota. Ben dieci sono ragazzi di Formia: Antonio D’Urso, Remo Recco, Domenico Noviello, Stefano Santella e Aurora Mesolella per la classe Laser; Lorenzo Macari, Federico Sparagna, Claudio Crocco, Niccolò Sparagna, per la classe Optimist; lo scaurese nell’Optimist Gabriele Treglia e il laserista gaetano Fabio Schettino. Il tutto a sottolineare la produttiva collaborazione all’interno del golfo con la Lega Navale di Scauri e con lo Yacht Club Gaeta EVS, tesa a far crescere per il futuro un movimento giovanile anche nelle altre città oltre che a Formia.