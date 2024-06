Venerdì 7 Giugno 2024, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 11:32

Il più grande labirinto al mondo costruito con soli filari della vite, incastonato su un altopiano tra i territori di Bassiano, Sermoneta e Sezze, a 500 metri di altitudine: è Limito, l'originale labirinto di vite inaugurato ieri dalla famiglia Carpineti nella tenuta Antoniana. L’opera di land art, realizzata dall’architetto del paesaggio Fernando Bernardi da un'idea di Paolo Carpineti, sta facendo parlare di sé già da mesi ed è nata con l’intento di valorizzare il territorio, offrendo un luogo da vivere e condividere insieme.

La terra interpretata e vissuta non solo perciò come terreno da coltivare e da cui trarre frutti, uve per il vino appunto, ma un luogo magico e suggestivo, senza tempo e immerso nel silenzio, dove poter far fluttuare o smarrire i pensieri e riscoprire se stessi. Con questo scopo nasce il labirinto di vite che per Paolo Carpineti è proprio «un luogo dove perdersi per poi ritrovarsi».

Ieri la presentazione al Pparco dell'Antoniana. «Limito è frutto di oltre 4 anni di progettazione e lavoro artigianale. Sviluppato su 3 ettari, 80 metri di diametro, 15 cerchi, 4 ingressi e due soluzioni differenti, due piazzole, 8 cipressi, due spirali, è un labirinto creato interamente a mano, realizzato con piante di Bellone, Nero Buono e Abbuoto», spiega l’architetto Bernardi.

Creatività, design e amore per il territorio sono i motori trainanti di questo progetto, ormai divenuto realtà, che sarà possibile visitare durante le Carpineti Experience, iniziative che l’azienda agricola promuove ormai dal 2019. «E che attirano circa 5.000 persone l’anno. Il fine è promuovere il territorio attraverso degustazioni di vino, percorsi naturalistici a cavallo, in bike, a piedi», spiega Isabella Carpineti.

«Siamo orgogliosi che Limito stia attirando tutto questo entusiasmo, riscopriamo insieme il valore di questo territorio», commenta Paolo Carpineti.

«In futuro nascerà anche un vino prodotto con le uve del labirinto, ma ci vorrà del tempo» annuncia. «Abbiamo voluto mostrare ai giovani che qui c'è un futuro e che si può ripartire proprio dall'agricoltura, senza per forza dover andare via per poter trovare il proprio spazio», commenta infine il titolare dell'azienda agricola Marco Carpineti.

Entrando nel labirinto Limito i limiti in realtà si perdono e si viene circondati da leggere pareti di foglie di vite e accecati dalla luce di un sole luminoso. Attraversando i filari circolari, si cammina su un proprio percorso, senza cercare spasmodicamente la via d’uscita, ma apprezzando solamente la passeggiata, sentendo la terra sotto i piedi e i profumi della natura circostante, mentre con lo sguardo ci si perde nel verde intenso delle foglie di vite. Una creazione artistica vegetale suggestiva, una vigna scenografica dove il filare non è più disposto e concepito come un tragitto lineare dove far crescere solo l'uva, ma che diventa un tragitto tortuoso e divertente, dove si può far riposare la mente.

Laura Alteri

