Una tonnella e mezzo di marijuana sequestrata a Cisterna in un deposito di Tir

Venerdì 27 Agosto 2021, 15:23

Mercoledì sera, a Cisterna di Latina, la Squadra mobile e il Gico della Guardia di finanza di Napoli hanno arrestato Marco Panetta, 48 anni, pregiudicato, originario di Rosarno (Reggio Calabria) per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione congiunta di polizia giudiziaria si inserisce nell'ambito di una più ampia attività di indagine, coordinata dalla Procura della repubblica di Napoli, condotta con il supporto del Servizio centrale operativo e del servizio centrale investigazione criminalità organizzata della guardia di finanza e finalizzata al contrasto del traffico internazionale di stupefacenti. Gli investigatori hanno individuato un capannone industriale, utilizzato anche per il carico e scarico di tir e autotreni, come possibile luogo di stoccaggio di ingenti quantità di stupefacente.