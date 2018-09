Una studentessa gaetana nella giuria del Leoncino d'Oro alla Mostra di Venezia

di Sandro Gionti

Una studentessa gaetana, Carla Ianniello, 19enne studentessa del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Gaeta, nella giuria del Leoncino d'Oro alla 75ª Mostra del Cinema di Venezia. Per due anni consecutivi Carla ha fatto parte della giuria del “David Giovani” del cinema Ariston di Gaeta ottenendo due prestigiosi riconoscimenti. Dopo aver partecipato in aprile al Campus Cinema Giovani, si è classificata al primo posto nel concorso regionale organizzato dall'Agiscuola nell’ambito del Premio David Giovani, di cui il cinema Ariston è sede di giuria dal 1999. Con il suo elaborato sul film di Francesco Bruni “Tutto quello che vuoi”, ha conquistato la partecipazione alla 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come giurata del Leoncino d’oro, composta da giovani provenienti da tutte le regioni italiane. Il Premio David Giovani è il fiore all’occhiello di tutte le iniziative di cinema scuola organizzate dal cinema Ariston di Gaeta in collaborazione con il critico cinematografico Alessandro Izzi. Negli anni passati numerosi allievi degli istituti Fermi e Caboto di Gaeta hanno vissuto questa straordinaria esperienza e adesso tocca a Carla rappresentare in questa prestigiosa iniziativa la giuria di Gaeta, che ha lavorato con grande impegno per la promozione del cinema italiano.

Venerdì 7 Settembre 2018



