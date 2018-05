di Sandro Gionti

LATINA - Con il simbolico taglio della torta da parte del produttore e direttore artistico Daniele Urciuolo, della madrina Marianna Di Martino e dello chef Ciro De Simone è calato il sipario, presso la Multisala del mare, sulla quarta edizione del Formia Film Festival, che quest’anno ha reso omaggio, tra gli altri, alla memoria di Paolo Villaggio. Un’edizione nuova, sperimentale, con il coinvolgimento delle scuole e l’innesto di tante forme d’arte.



Non solo cinema, ma anche letteratura con la presentazione del libro “Vorrei che fosse già domani” di Miriam Candurro e Massimo Cacciapuoti; musica con l’omaggio a Pino Daniele, scultura con il premio alla carriera all’attrice Milena Vukotic (la storica moglie cinematografica di Fantozzi), realizzato dall’artista Massimo Patroni Griffi. In assenza dello storico presidente Adelmo Togliani, impegnato sul set di un film in Puglia, la giuria tecnica formata da Lucianna De Falco, Cristina Pulcinelli, Roberto Conforti e Michele Fofi ha proclamato i vincitori assegnando così i premi: migliori costumi a Carol Cordella per il corto “L’uomo proibito” di Tiziano Russo; miglior regia a Carlo D’Ursi per “Tabit”; miglior fotografia a Oakley Ugoz per “The Black Ring” di Hasan Can Dagli; migliore attrice Alicia Sanchez per “Funky Lola” di Julio Mas Alcaraz; migliore attore Antonio Folletto per “L’Avenir” di Luigi Pane.



Il Premio Soundtrack per la migliore colonna sonora è stato assegnato dalla giuria musicale composta da Olimpio Di Mambro, Umberto Scipione, Giordano Carnevale e Glauco Di Mambro a “Lettere a mia figlia” di Giuseppe Alessio Nuzzo grazie alle musiche di Adriano Aponte. Migliore cortometraggio straniero “He Said Mommy” di Arsen Agadjanyan e miglior corto italiano “L’uomo proibito” di Tiziano Russo. Il Premio “Christian OZ Repici” alla migliore sceneggiatura è andato a “Gray Umbrella” di Mahammad Poustindouz. A Claudio Poggi, manager storico di Pino Daniele, è stato conferito il premio Confcommercio “Il Cinema e la Musica” e a Maria Pignatelli il premio “Miglior progetto sociale”.

Mercoled├Č 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA