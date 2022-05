Una partita evento per ricordare Giovanni Merluzzi

Una partita per ricordare un grande amico, una giornata da vivere insieme tra sport, divertimento e spettacolo dedicata a Giovanni Merluzzi. Si terrà oggi a partire dalle 16, presso il campo sportivo di San Valentino a Cisterna, la manifestazione organizzata da chi ha avuto modo di conoscere e crescere al fianco di un ragazzo che ha lasciato una traccia.

A dieci anni dalla scomparsa di Giovanni, è stata preparata nei minimi dettagli una kermesse che si aprirà con un incontro di calcio per poi proseguire con tanta musica e altre sorprese. Nel corso degli anni la modalità dell'evento è cambiata, ma non il desiderio di ricordare con affetto chi non c'è più.

La prima edizione del memorial Merluzzi ha avuto luogo presso lo stadio Bartolani, dopodiché si è passati a dei quadrangolari di calcio a 5 e poi ecco l'idea di creare qualcosa di più strutturato, con tanti protagonisti a far da cornice ad una giornata che si preannuncia pieno di emozioni. Numerosi gli sponsor che hanno contributo a rendere possibile questa kermesse, partnership che hanno fornito anche un sostegno alla onlus Giovanni Merluzzi dagli Appennini alle Ande' fondata dalla famiglia del giovane di Cisterna.

Tra gli ospiti il sindaco Valentino Mantini e giovani artisti locali che si esibiranno tra spettacoli circensi, esibizioni canore e un dj set che accompagnerà il pubblico presente fino a tarda serata. Il gruppo degli organizzatori ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno permesso di realizzare questa giornata speciale: «Sono davvero tante le attività commerciali e le aziende che hanno fornito un supporto fondamentale. Una menzione anche per la società dell'Atletico Cisterna che ha messo a disposizione il proprio impianto di gioco».