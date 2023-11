«Addio Terenzo», una folla commossa al Sacro Cuore per l'ultimo saluto a Ritarossi

Una folla commossa si è riunita questa mattina nella chiesa del Sacro Cuore, a Latina, per porgere l'ultimo saluto a Terenzo Ritarossi, il cinquantacinquenne scomparso domenica sera in un drammatico incidente stradale in moto sulla Monti Lepini.

Accolto da un picchetto d'onore dei suoi boy scout dell'Agesci Latina 6, al termine della celebrazione quegli stessi ragazzi lo hanno salutato per l'ultima volta lanciando in aria dei palloncini blu e arancioni, quelli del loro gruppo.

Nel corso dell'omelia il sacerdote ha ricordato la sua generosità e la sua capacità di donare agli altri, una qualità che ha caratterizzato la sua intera esistenza: dal mondo del lavoro a quello del sindacato, dalle associazioni di volontariato agli scout, come ricordato anche da una di loro in una struggente lettera al termine della celebrazione.