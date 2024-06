Venerdì 14 Giugno 2024, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 13:41

Lo scenario cambia. La cordata di imprenditori ciociari che era sul punto di fare l'ingresso nel Terracina sembra ormai sfumata. Il primo incontro pubblico della nuova stagione targata Serie D avvenuto l’altra sera in un locale cittadino ha riservato non poche sorprese. La prima grande novità è stata la presenza come ospite del tecnico Mario Somma, un personaggio che non ha bisogno di presentazioni.

Il 60enne di Latina, apprezzato commentatore tecnico di RaiSport, la cui ultima fugace esperienza (da febbraio a marzo 2023) è stata sulla panchina del Foggia in Serie C – ha preso in mano il microfono raccontando il suo legame con la città e annunciando che sarebbe pronto a subentrare con altri due collaboratori in una cordata che andrebbe a traghettare la società guidata dal presidente Donatello Baioni, seduto al tavolo assieme a capitan Max Carlini, che riveste un ruolo determinante nell’operazione, e ad Alessandro D’Amico, responsabile dell’area tecnica dell’intero settore giovanile.

Erano presenti anche il sindaco Francesco Giannetti, intervenuto durante l’assemblea, e l’assessore allo Sport Alessandra Feudi, oltre ad una nutrita rappresentanza di tecnici, dirigenti, tifosi e appassionati del football biancoceleste. Il patron dei tigrotti ha confermato «che c’è l’assoluta necessità di nuovi ingressi per poter rinforzare l’organigramma e contestualmente potenziare il budget per affrontare serenamente e con la massima tranquillità un campionato dispendioso come quello di quarta serie».

In questi ultimi giorni si erano susseguite tante ipotesi. Dall’arrivo dell’imprenditore Gianni Milani, già numero uno del Boville Ernica, che avrebbe portato all’ombra del Tempio di Giove l’allenatore Ermanno Fraioli, che fino a maggio ricopriva l’incarico di direttore tecnico dell’Accademia Frosinone lavorando con il settore giovanile. Un nome già conosciuto nel territorio, che guidò il club pontino nel 2011-2012, ma all’epoca era l’Eccellenza. Ora l'improvviso e repentino colpo di scena che porta il nome di Somma, un passato da difensore centrale tra A e B con la maglia del Genoa, prima di intraprendere le avventure sulle panchine di mezza Italia: Empoli, Brescia, Salernitana, Piacenza, Mantova, Triestina, Cosenza, Grosseto, Catanzaro, Cavese, Latina (2015-2016) e proprio Terracina (1998-1999) con il settimo posto nel girone G del campionato nazionale dilettanti. Il commentatore televisivo si è detto portavoce di alcuni imprenditori pronti ad investire in affiancamento alla famiglia Baioni.

Nei prossimi giorni arriverà la risposta da parte dei vertici del club in merito all’attuale operazione anche perché i tempi sono stretti: la domanda di iscrizione al campionato scadrà il prossimo 12 luglio alle ore 18 e la cifra da saldare è di 16.000 euro più una fideiussione bancaria di 31.000 euro. Se la trattativa andrà in porto ovviamente lo stesso Mario Somma avrà un ruolo di rilievo nell’organico tecnico facendo pregustare un clima entusiastico, ma finché non ci sarà nero su bianco, la cautela è d’obbligo in queste occasioni.

«Il nostro obiettivo è di lavorare per consolidare l’aspetto societario e capire potenzialmente il budget per poter operare sulla composizione della squadra e dello staff tecnico - spiega il numero uno Baioni - La priorità è di confermare l’ossatura della passata stagione per puntare ad una comoda e tranquilla salvezza, siamo al lavoro per un Terracina voglioso di stupire».

