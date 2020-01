Un ulivo per ricordare le tradizioni. A Spigno Saturnia torna "Un albero per ogni nato"

Torna a Spigno Saturnia l'iniziativa "Un albero per ogni nato". L'evento è in programma oggi, venerdì 3 gennaio, alle 17.30 presso il Centro servizi del parco naturale dei Monti Aurunci, in Via Roma.



Il progetto, che riparte dalla delibera di giunta approvata dalla scorsa amministrazione nel febbraio del 2018, prevede la consegna di un albero tipico del territorio aurunco ai neonati. «Abbiamo deciso di ripartire dal progetto del 2018 che non si è concretizzato visto il commissariamento dell'ente comunale - dichiara il Sindaco Salvatore Vento - e per questo consegneremo un albero ai nati sia in quell'anno che nel 2019. Trentadue famiglie riceveranno un albero di ulivo, che oltre a rappresentare un simbolo di unità della nostra comunità, vuole sottolineare l'appartenenza al nostro territorio, le nostre radici e il nostro futuro». © RIPRODUZIONE RISERVATA