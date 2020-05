Uno solo caso di contagio al Coronavirus in provincia di Latina, ma di quelli che preoccupano perché potrebbe dare vita a un nuovo cluster. E’ l’unico neo dell’ennesima giornata positiva sul fronte della lotta al Covid-19. A fronte dei 525 casi totali, infatti, ci sono attualmente solo 111 pazienti positivi in carico alla Asl e di questi solo 39 sono attualmente ricoverati, mentre altri 72 vengono curati a casa e sono sorvegliati con il sistema di telemedicina messo a punto dalla Asl pontina guidata dal manager Giorgio Casati.

Test sierologici e per i positivi tampone obbligatorio: ecco come e dove si potrà fare in provincia di Latina

IL CASO DEL CAPOLUOGO

Stavolta però l’unico contagiato del giorno non è come quelli precedenti e dunque preoccupa. Infatti in queste ultime settimane il link epidemiologico dei nuovi contagiati rimandava sempre o al nucleo familiare o al posto di lavoro. Stavolta invece c’è di mezzo una cena fatta con troppa leggerezza e si teme che a questo positivo ne possano seguire altri nei prossimi giorni. Si spera che non sarà così, ma alla Asl preferiscono stare sul chi vive. «Il caso della Rsa San Michele di Aprilia dimostra che l’intervento rapido e incisivo è fondamentale» commenta Casati. E in effetti l’evoluzione di quel cluster è stata contenuta e lo dimostra il fatto che Aprilia da cinque giorni non ha nuovi casi di contagio.

I COMUNI IMMUNI

A parte Latina, dunque, solo buone notizie. Infatti salgono addirittura a 27 i Comuni pontini che da almeno 14 giorni sono senza nuovi contagi. Questo vuol dire che l’81% dei centri pontini è al momento Covid-free. «Un risultato impensabile anche solo qualche settimana fa» ammette Casati. Tra l’altro dei sei comuni con contagi nelle ultime due settimane ce ne sono quattro che hanno avuto solo un caso (Sezze e Cisterna) o due casi (Terracina e Norma). Poi ci sono Latina e Aprilia che restano quelli con il numero maggiore di nuovi positivi, ma anche qui parliamo di numeri molto contenuti e drasticamente ridotti rispetto a poche settimane fa: negli ultimi 14 giorni infatti Aprilia ha fatto registrare 8 nuovi positivi e Latina solo quattro ma in sequenza tra l’8 e il 14 maggio. Ci sono otto comuni che non hanno mai avuto contagiati e ce ne sono quattordici che non ne hanno da 43 giorni. Ma spicca il dato di Fondi, primo epicentro del virus in provincia e città flagellata da ammalati e purtroppo anche da decessi che però da oltre due settimane è ormai Covid free.



© RIPRODUZIONE RISERVATA