"Un'orchestra per Pino Daniele", appuntamento clou ai "Salotti musicali" di Latina

Appuntamento di eccezione nella prossima edizione dei "Salotti musicali" a Latina. Il 13 luglio, infatti, ci sarà la serata “Un'orchestra per Pino Daniele”. L'iniziativa è della fondazione Varaldo Di Pietro che rinnova il suo impegno a sostegno della cultura collaborando con l’associazione culturale Eleomai alla realizzazione dell'evento che avrà come ospiti di eccezione Tullio De Piscopo e Tony Esposito, presso il "Campo Coni" di via Botticelli.In accordo con la Pino Daniele Trust Onlus, una parte dell'incasso del concerto sarà devoluto al progetto "SurPass - Dopo", il passaporto del guarito, promosso dall'Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma - Open Onlus, al fine di garantire ai ragazzi e giovani adulti curati per tumore in età pediatrica o adolescenziale un’assistenza a lungo termine ottimale (http://www.pinodanieletrustonlus.org/site/survivorship-passport). La Fondazione Di Pietro conferma, anche attraverso questa iniziativa, le proprie attività nel sociale.La serata del 13 luglio sarà un omaggio fatto con e dai musicisti che hanno condiviso con Pino Daniele i più grandi successi: Tullio De Piscopo e Tony Esposito saranno protagonisti assoluti accompagnati da una orchestra di oltre venti elementi (la Molise Light Orchestra diretta da Antonello Capuano), due voci (Ilaria Bucci e Antonio Caccavale), una base ritmica e Simone Sala al pianoforte, che faranno rivivere le emozioni - tra l'altro - di Napule è, Quando, Toledo, Yes I know my way, A me me piace 'o blues e tanto altro ancora.