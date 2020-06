Un muro virtuale per ricordare Mattia: i messaggi dei compagni del "Filosi"

Ultimo aggiornamento: 08:28

Hanno voluto fare di più che lasciare un messaggio sulla bacheca del loro amico speciale: i compagni di Mattia Di Manno, scomparso domenica sera a causa di un drammatico incidente stradale in via Sugarelle a Fondi , hanno creato un padlet, un muro virtuale, e lo hanno riempito con tutti i loro ricordi più belli.Cambiano anche i modi e i mezzi per commemorare le vittime ai tempi del covid e il tradizionale impegno per digitalizzare vecchi strumenti vale doppio se, a realizzarlo, sono centinaia di ragazzi che, nel mettere nero su bianco i loro sentimenti, riescono a dare un senso ad una settimana che, come nella famosa canzone di Vasco Rossi, un senso davvero non ce l'ha.Sono ore difficili per gli studenti dell'istituto “Filosi” di Terracina che hanno perso un compagno di classe in un drammatico incidente stradale soltanto due giorni fa e che stanno per dirgli addio.“Un pensiero per Mattia” è il titolo di questo spazio virtuale, pensato per organizzare le risorse che si usano nella didattica e, data la straordinaria occasione, utilizzato per ricordare un ragazzo dal cuore grande e il sorriso sincero. Scrivere su quel muro, insomma, è stato un po' come commemorare il compagno in classe durante l'ultimo giorno di scuola che, per via del covid, in effetti non c'è stato. Almeno non nella versione tradizionale.Mattia da bambino con i compagni di pallacanestro, le interrogazioni di gruppo in video conferenza, le prime esercitazioni, la divisa da lavoro, gli abbracci tra amici (quando ancora erano consentiti) e i pomeriggi spensierati: una pagina virtuale che non racchiude tutto ma racconta tanto della vita di un ragazzo che lascerà per sempre un segno indelebile nella vita di tutto l'istituto.Ad affidare il loro messaggi al muro virtuale, infatti, sono stati tanti ragazzi ma anche molti professioni, sia quelli della classe di Mattia della sezione G che gli altri docenti della scuola, alcuni dei quali lo conoscevano bene per via delle gite, delle supplenze o di altre attività. “Bellissimo, sorridente e gentile” così lo ricordano tutti con l'augurio che, la sua nuova vita, sia in un posto, per dirla con Dante, pieno di stelle, fiori e bambiniOggi, intanto, sarò il giorno dell'ultimo saluto. Le esequie, officiate da don Giuseppe Marzano, si terranno presso la chiesa di Maria SS.ma e San Pio X al Salto di Fondi a partire dalle 10:30.