Un chilogrammo di cocaina nel divano, arrestato giovane spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo di 22 anni, albanese, è stato sorpreso dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia con un chilogrammo di cocaina. Il controllo è scattato tra le vie di Giulianello di Cori, il giovane è stato fermato a bordo di un’auto e poi perquisito. I suoi atteggiamenti sospetti hanno spinto i militari ad approfondire l’ispezione. Addosso il giovane aveva almeno 20 dosi di cocaina.Un equipaggiamento perfetto per portare a termine l’attività di spaccio in giornata e guadagnare una discreta somma. Scovata la cocaina i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo anche nella sua abitazione. Nel divano del salone c'era altra cocaina, contenuta in una busta di cellophane. Circa 570 grammi. I militari hanno proseguito la perquisizione finendo in un campo adiacente all’abitazione dove, nascosti tra le erbacce, c’erano gli altri 450 grammi di cocaina. Il chilo di droga è stato subito sequestrato, insieme al materiale per confezionare le dosi da vendere e a circa 3 mila euro in contanti.