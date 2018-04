Un appartamento come base dello spaccio di cocaina, tre arresti della Polizia

Avevano la centrale di spaccio in un appartamento di Giulianello, frazione di Cori. Tre persone sono state arrestate da personale della Polizia di Stato.



Gli investigatori dei commissariati di Velletri e Cisterna di Latina hanno fermato 2 uomini - uno di 41 e uno di 19 anni - e una donna di 37, tutti di origini albanese che, dal loro appartamento in località Giulianello, rifornivano i giovani tossicodipendenti non solo dal piccolo centro ma anche dei paesi vicini.



I poliziotti, dopo alcuni giorni di appostamenti, hanno perquisito l’abitazione dove, abilmente occultati, sono stati trovati circa 50 grammi di cocaina -già divisa in singole dosi-, materiale per il confezionamento, sostanza cosiddetta “da taglio”, bilance elettroniche di precisione, cellulari dedicati ai contatti per lo spaccio e 350 euro in contanti .



I 3 albanesi, dopo agli atti di rito, sono stati condotti presso le strutture carcerarie di Roma e Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA