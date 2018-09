Un anno dopo la tragedia, monumento a Terracina per ricordare il pilota Gabriele Orlandi

Un anno dopo la tragedia, Terracina ricorda il pilota dell'aeronautica militare Gabriele Orlandi, precipitato il 24 settembre 2017 nello specchio di mare davanti la spiaggia di viale Circe durante l'Air Show a cui partecipavano anche le Frecce Tricolori.



Questa mattina, nel giorno in cui la cittadina pontina, gli ha conferito la cittadinanza onoraria alla memoria, è stato scoperto il monumento in bronzo realizzato dall’artista Pasquale Basile. L'opera è stata posizionata sulla spiaggia di Terracina in corrispondenza del punto in cui, al largo, l’aereo si è inabissato esattamente un anno fa, tra via Puglia e via Campania.

