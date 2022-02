Un altro latitante arrestato a Latina: era stato condannato per traffico di auto rubate

Un altro latitante è stato arrestato a Latina dai carabinieri della sezione operativa della compagnia. Si tratta di un 28enne di nazionalità rumena rintracciato dai militari in un appartamento di Latina Scalo, dove si nascondeva con la fidanzata. L'uomo era destinatario di un mandato di cattura europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola. Era stato infatti condannato a cinque anni di reclusione per aver fatto parte di un'associazione criminale dedita al traffico illegale di auto di lusso rubate. L'uomo dopo l'arresto è stato trasferito in carcere in attesa del perfezionamento della procedura di estradizione.