Un altro incidente a Fondi, travolto e gravemente ferito ragazzino con lo scooter

Ultimo aggiornamento: 20:14

Giornata nera per gli incidenti stradali nel territorio del comune di Fondi. Dopo quello in centro , ne è stato registrato un altro in via Diversivo Acquachiara.In ospedale per le ferite riportate un ragazzino di 15 anni che era in sella al proprio scooter. Il ciclomotore, secondo una prima ricostruzione, è stato travolto da una Fiat 500. Immediati i soccorsi, il giovane è stato trasferito in codice rosso - il più grave - all'ospedale "Fiorini" di Terracina. Sotto shock il conducente della 500 .Un altro incidente, invece, si era verificato a Terracina. Nello scontro frontale un'auto è finita fuori strada (foto sotto): soccorsa e trasportata in ospedale una donna. Le sue condizioni non sono gravi.