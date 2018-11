Un'altra vittima nell'incidente di agosto a Prato Cesarino, donna muore al Goretti dopo quattro mesi di agonia

Nel primo pomeriggio di giovedì 29 novembre è morta presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina una donna di 81 anni che era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verificatosi il 5 agosto scorso in via Prato Cesarino.



Luciana De Luca era a bordo di una delle auto coinvolte nellos contro, era stata soccorsa e poi ricoverata in codice rosso al Goretti. Nello schianto era rimasto ferito anche suo genero, Paolo Petti, anche lui deceduto nei mesi successivi in conseguenza delle gravi lesioni riportate. Dopo il decesso la salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. I rilievi dell'incidente e le indagini successive sono della polizia stradale del distaccamento di Aprilia, guidato dal comandante Massimiliano Corradini. © RIPRODUZIONE RISERVATA