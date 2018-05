Ultravisa, dopo 43 km vincono Nasso e la Aghiana

Ultravisa, è stato Danilo Nasso (in appena 5 ore, 28 minuti e 30 secondi) a vincere la gara di 43 chilometri sul monte Semprevisa tra Sezze e Bassiano. Nasso, specialista della disciplina, è tesserato con la D+ TRAIL, stessa società di appartenenza della prima donna a giungere al traguardo, Elisabeta Aghiana, atleta di origini rumene che ha chiuso il percorso in 6 ore, 49 minuti e 31 secondi.



Il podio

Negli uomini secondo posto per il romano Domenico Giosi (5:49’04’’) della Parks Trail Promotion e Alex Tucci, lancianese della Calcaterra Sport.Sono invece tutte di società ciociare le altre donne a podio dell’ultra trail: Tamara Ferrante dell’Atletica Ceccano (7’:05’33’’) e Laura Mozo Flores del GSA CAI Sora (8:20’20’’).



Nella gara di 22 km si è affermato Luca Gargiulo (Purosangue Athletics Club) in 2:11’26’ davanti a Roberto Visocchi dell’Atina Trail Running (2:11’37’’) e Carlos Melecio Ramirez (2:13’32’’) della OCR Team Italy. Nella femminile affermazioni di Raffaella Tempesta del Terminillo Trail (2:23’06’’), prima davanti a Camilla Cignitti del Trail Dei Monti Simbruini (2:31’19’’) e Giorgia Caraccia, Nuova Atletica Nettuno (2:45’05’’).



La 12 km è stata invece vinta nella categoria maschile da Francesco Coppa di Castelliri, che in un’ora, 7 secondi e 10 centesimi, ha preceduto Cristian Falcone del Running Club Latina (1:08’04’’) e Alessandro Braga della Podistica Aprilia (1:08’29’’). Per le donne nella 12 km vittoria per Annalisa Cipollone (Ernica Running) di Avezzano, per lei 1:22’37’’. Secondo posto di Fiorenza Zorzetto, della Latina Triathlon in 1:23’48’’. Podio completato da Roberta Andreoli della Podistica Avis Priverno (1:27’46’’).



Classifica di società aggiudicata dal Centro Fitness Montello, sodalizio più numeroso con 30 iscritti.

Mercoled├Č 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA