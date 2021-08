Ultimo weekend di agosto: in provincia controlli stradali intensificati

Venerdì 27 Agosto 2021, 13:07

La polizia stradale di Latina intensificherà i controlli sulle principali arterie anche in quest'ultimo fine settimana di agosto. Sono infatti stati programmati dei controlli straordinari, che partiranno dalla giornata di oggi e proseguiranno fino a domenica 29 agosto: l'attenzione è tutta puntata sui rientri dalle ferie. Saranno su strada le pattuglie di tutti i distaccamenti: Apriia, Terracina e Formia. La Stradale ha infatti aderito al network europeo Roadpol, che ha messo in campo per tutta l'estate la campagna "Safe Holiday".