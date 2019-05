Ultimati i lavori, riaperta a Latina la Litoranea tra via del Lido e Fogliano

Riaperto al traffico questa mattina - venerdì 31 maggio - il tratto della strada Litoranea compreso tra via del Lido e Fogliano chiuso da novembre dello scorso anno per ragioni di sicurezza legati allo stato del ponte sul fiume Cicerchia, gravemente danneggiato dall’ondata di maltempo di quel mese.



L’istituto sperimentale Istedil, che si è aggiudicato la gara bandita dalla Provincia, è riuscito ad ultimare i lavori in un periodo inferiore ai 45 giorni richiesti dall’ente e, dopo l’esito positivo della prova di carico effettuata mercoledì, si è concluso il periodo di interdizione alla viabilità.



All’apertura della strada era presente anche il presidente della Provincia Carlo Medici. In queste settimane la ditta ha provveduto a ripristinare e mettere in sicurezza parte del parapetto e del manto stradale, che versavano in pessime condizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA