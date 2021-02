Ragazzo ucciso a Formia, proclamato il lutto cittadino. Vertice in Prefettura

La commissaria straordinaria di Formia, Silvana Tizzano, ha emesso una ordinanza con la quale si stabilisce il lutto cittadino per la giornata di domani, 18 febbraio, a seguito della brutale uccisione di Romeo Bondanese. La stessa commissaria parteciperà a un vertice che è stato convocato in Prefettura alle 17,30 per analizzare quanto accaduto nella serata di ieri e anche la situazione del Covid a Roccagorga, dichiarata zona rossa.

L'incoraggiamento del sindaco-infermiera: «Diamoci forza per superare le difficoltà»

