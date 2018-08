Ubriaco e drogato travolge e uccide bracciante indiano: giovane di Latina arrestato

di Giovanni Del Giaccio

Ubriaco e drogato travolge e uccide un bracciante indiano. Un giovane di Latina, 27 anni, è stato arrestato per omicidio stradale dopo che aveva investito nella mattinata un ciclista sulla Migliara 45, tra la Pontina e Borgo Grappa, in provincia di Latina. Vani i soccorsi prestati alla vittima da personale dell'Ares 118.



Poco dopo è stato bloccato per omicidio stradale il conducente della Lancia Y che ha travolto un cittadino di origine indiana che stava andando al lavoro in un'azienda poco distante: è uno delle migliaia di braccianti asiatici che sostengono le attività nell'agro laziale



Secondo i primi riscontri il giovane di Latina alla guida dell'auto è risultato positivo ad alcol e droga. La ricostruzione della dinamica e gli accertamenti sono seguiti da personale della polizia stradale della sezione di Terracina.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12



