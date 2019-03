Tutti alla sorgente Portella ma l'acqua non è potabile: finalmente affissi i cartelli di divieto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato finalmente affisso il cartello disulla sorgente Portella a, negli ultimi anni oggetto di lamentele da parte dei cittadini.Sì perché tutti in città sanno da sempre che l'acqua della fonte non è potabile ma, anzi, potrebbe essere addirittura pericolosa.Le analisi, infatti, risalgono a qualche anno fa ma in zona molte abitazioni sono sprovviste di impianti fognari e il timore è che si possano verificare degli sversamenti nelle cavità rocciose della zona.Non lo sapevano però, fino a ieri, molti forestieri e avventori i quali da sempre si recano a Monte San Biagio per. La zona, così come molte altre località periferiche del paesello, sono infatti conosciute dai più come, costellati da, fitte foreste eTutto vero, per gli altri punti in cui l'acqua riaffiora in superficie come nella galleria del Montorso o in altri siti di Vallemarina ma non per Fonte Portella, peraltro lasciata da anni in uno stato di incuria e abbandono.Vegetazione rigogliosa e reperti storici (l'antica cinta muraria che segnava il confine del) hanno conferito un ulteriore appeal al sito, facendolo apparire ancora più nascosto e incontaminato di quanto in effetti non sia.Il risultato? In tanti arrivavano da lontano per bere chiare, fresche e dolci acque che, nella migliore delle ipotesi, erano non potabili. Diversi gli scatti raccolti dai residenti nel corso del tempo e postati sul megafono social della contrada, il gruppo Facebook "Segnalazioni e denunce pubbliche".Lo scorso anno, per esempio, la fonte ha dissetato gli operai del cantiere del nuovo ponte ferroviario; nel mese di febbraio, invece, un intero pullman si è fermato per consentire ai turisti di bagnarsi le labbra e sgranchirsi le gambe nella natura.Ai residenti non restava altro da fare che sorvegliare la sorgente e avvertire, di volta in volta, che non era potabile.Anche un avviso fatto a mano, pur se non istituzionale, avrebbe salvato più di qualcuno da un brutto mal di pancia.Così, però, non è stato perché i residenti hanno preteso fosse il Comune a intervenire.A togliere d'impaccio tutti ci ha pensato lacheha fFine della storia perché un'altra battaglia, ben più sentita, sta animando la contrada: la mancata messa in funzione dellatra la(per metà già allacciata) e la stazione ferroviaria. L'iter si trascina da quasi dieci anni e ora che le infrastrutture ci sono quasi tutte manca solo l'installazione delle pompe di sollevamento.