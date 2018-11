Tutti in piazza ad Aprilia per rivendicare un canile comunale

Manifestazione partecipata questa mattina in piazza Roma ad Aprilia per chiedere la realizzazione di un canile comunale e la revoca del bando che di fatto sposterebbe tutti i cani in custodia ad Aprilia nel canile di Latina.



La protesta è stata organizzata dall’Associazione Amici di Birillo che fino ad oggi si è occupata di gestire in convenzione le adozioni degli amici a 4 zampe e ogni ritrovamento sul territorio apriliano. “La manifestazione ci ha ridato carica - ha spiegato Amici di Birillo - anche se abbiamo appena avuto la conferma che il Comune ha assegnato la gestione dei randagi all’associazione Galilei di Latina. Non molliamo comunque, proseguiremo con coraggio”. © RIPRODUZIONE RISERVATA