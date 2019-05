Tutti mattinieri a Monte San Biagio: il momento del voto dei candidati alla poltrona da sindaco

Hanno già votato tutti e tre i candidati alla poltrona da primo cittadino nel piccolo comune di Monte San Biagio.

Il primo a inserire la scheda nell'urna è stato Gesualdo Mirabella (lista civica “SiAmo Monte San Biagio”) che, alle 9, aveva già raggiunto la sua sezione, la numero 5, completato la procedura ed espresso i voti, per le comunali e, naturalmente, per le europee.



Mattiniero anche il sindaco uscente in corsa per il bis Federico Carnevale (Noi per Monte San Biagio) che, alle 9:40, era già uscito dal suo seggio, sempre il numero 5, sorridente e di buon umore.



Ha invece votato alla sezione numero 4 il leader della lista “Monte San Biagio Futura”, immortalato mentre inseriva le sue schede nelle urne delle europee ma, soprattutto, delle amministrative. © RIPRODUZIONE RISERVATA