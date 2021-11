Studente in monopattino investito alla rotonda di via Polusca: ricoverato in codice rosso

Uno studente di 16 anni è stato investito questa mattina in via Polusca. il ragazzo stava andando a scuola in monopattino e, mentre affrontava la rotatoria, è stato investito da una Fiat. che sopraggiungeva da via dell'Agora.. Il giovane è stato sbalzato a terra e ha battuto violentemente la testa. Soccorso da alcuni automobilisti è stato poi preso in carico dai sanitari del 118. Lo studente è stato trasferito al Goretti in codice rosso per dinamica e si trova sotto osservazione per il violento colpo alla testa.