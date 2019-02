Tutti i segreti dei progetti europei, da domani seminari gratuiti a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizia domani, 5 febbraio, a Latina il ciclo di seminari sull'europrogettazione «con l'obiettivo di fornire ai partecipanti orientamenti, conoscenze e competenze utili alla progettazione di interventi cofinanziati da fondi europei, al fine di acquisire una componente di professionalità spendibile soprattutto nei contesti della formazione professionale e nelle imprese».I seminari sono tre e sono roganizzati da Porta Futuro Lazio, «un servizio pubblico realizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con gli Atenei, che offre a tutti i cittadini l'opportunità di sviluppare la propria professionalità e migliorare l'efficacia delle tecniche della ricerca del lavoro». I seminiari di Europrogettazione in programma a Latina sono: "Gli strumenti di finanziamento", il 5 febbraio dalle 10 alle 16; "Tecniche di progettazione", il 19 febbraio dalle 10 alle 16; "Tecniche di rendicontazione", il 14 Marzo dalle 10 alle 16.«Partendo dal quadro normativo di riferimento e dalle opportunità comunitarie attualmente disponibili - spiegano gli organizzatori - verrà fornita un’ampia panoramica sulle tecniche base per la progettazione e le nozioni fondamentali per la corretta gestione amministrativa, sperimentando con la pratica le competenze acquisite. Al fine di garantire una visione pratica delle tematiche affrontate, la metodologia alternerà incontri frontali a discussione guidate, da esercitazioni individuali e collettive ad analisi di casi, formulari e bandi».Per quanto riguarda il primo appuntamento, il seminario "Gli strumenti di finanziamento" «fornirà un'ampia panoramica dei principali strumenti di finanziamento a livello europeo con un focus su quello aventi carattere regionale. I partecipanti potranno apprendere per ciascuno di essi finalità ed obiettivi».La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, previa prenotazione sul portale https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=585fc764-67a0-4998-a25f-8cb6c3c6d54c Per informazioni: 0773/698532 oppure presso l'ufficio Accoglienza di Porta Futuro Lazio, in Via Villafranca presso la Casa dello studente a Latina.