Turisti francesi derubati del camper mentre fanno il bagno a Rio Martino restano in costume senza nulla, soccorsi dai carabinieri

Restano in costume, al lido di Latina, senza nient'altro dopo il furto del loro camper posteggiato a Rio Martino.

Brutta disavventura, lunedì pomeriggio, per due turisti francesi, padre e figlio di 12 anni, che si sono trovati senza nulla dopo aver passato qualche ora sulla spiaggia al lido di Latina. Una volta risaliti al parcheggio il loro camper era sparito.

I due sono stati notati mentre vagavano spaesati sul lungomare pontino da un bagnante di passaggio che conosce bene il francese. L'uomo li ha avvicinati capendo che si trovavano in difficoltà e dopo uno scambio di informazioni li ha accompagnati dai carabinieri, alla stazione di Borgo Grappa, dove sono stati soccorsi e rifocillati.

I militari si sono attivati per dare assistenza ai turisti. E' stata depositata la denuncia per il furto del camper, parcheggiato nel grande piazzale accanto al canale di Rio Martino. Intanto, grazie a una piccola gara di solidarietà, i due sono stati aiutati con vestiti e beni di prima necessità per poi organizzare il rientro in Francia.