Turismo dentale, l'allarme dei medici e l'ipotesi di affari dietro i viaggi low cost

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Messaggero digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vanno in Croazia per curare i denti, viaggio e intervento “risolutivo” - tutto compreso - costano meno di quello che un odontoiatra prende in provincia di Latina. Al ritorno, però, dopo qualche tempo, infezioni e problemi di varia natura sono affrontati dai dentisti pontini.L’Ordine dei medici ha sollecitato un intervento della Guardia di Finanza, sospettando che dietro i viaggi “low cost” ci siano degli organizzatori a provvigione, già scoperti in altre realtà del territorio.