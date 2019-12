“Natale Donna”, presentazione dei dati emersi dalle giornate di prevenzione contro i tumori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valore Donna presenta “Natale Donna”, un momento di riflessione per discutere dei dati emersi dalle giornate di prevenzione contro i tumori che l’associazione ha svolto tra i mesi di ottobre e dicembre. L’appuntamento è per domenica prossima, a partire dalle 10, al teatro San Francesco di Latina.Due mesi di week end dedicati alla prevenzione dei tumori in collaborazione con il dottor Enzo De Amicis e con Redi Medica. Dal 28 settembre al 1° dicembre sono state visitate 843 donne ed effettuate 647 ecografie al seno, 479 alla tiroide e 453 all’utero. Sono stati, inoltre, visitati anche 79 uomini ed effettuate 50 ecografia alla prostata e 29 alla tiroide. I dati verranno presentati nel corso dell’evento di domenica a cui prenderanno parte oncologi, chirurghi e rappresentanti politici. Tra i relatori: Pino Simeone, presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, Palmerino Ianiri, medico del reparto Ostetricia e Ginecologia presso il Santa Maria Goretti, Franco Angelini, primario di Oncologia all’ospedale Regina Apostolorum di Roma, Michela Guarda, dirigente infermieristico presso le Unità palliative dell’Hospice San Marco, Claudio Moscardelli, segretario provinciale del Pd, Alice Lazzarini, consigliere comunale a Sonnino e presidente dell’associazione Alpha e Omega e Luigi Greco, chirurgo del Goretti di Latina.«La nostra associazione, anche quest’anno, ha deciso di mettersi al servizio delle donne, in collaborazione con il dottor Enzo De Amicis – spiega la presidente Valentina Pappacena – facendo, con le nostre Giornate della prevenzione, ecografie a prezzi più bassi rispetto a quelli del mercato per dare la possibilità a tutti di sottoporsi ad un’accurata prevenzione. Oggi, purtroppo – aggiunge - i costi e, in qualche caso, anche i ritardi della sanità sono tra le cause più frequenti della mancanza di un’adeguata prevenzione soprattutto tra le donne. Speriamo con questa nostra iniziativa, che ha avuto un successo inaspettato e che ci ha fatto prolungare le giornate della prevenzione per due mesi, di avere dato un aiuto concreto a chi ne aveva più bisogno. I dati verranno resi noti domenica, ma una cosa che mi preme sottolineare, è che abbiamo notato che più della metà delle persone visitate proveniva dalla zona dei Monti Lepini e dal sud pontino, in particolare da Fondi, dati che mettono in risalto il problema delle strutture sanitarie in alcune zone della nostra provincia. La presenza di Moscardelli e Simeone sarà, lo speriamo, anche l’occasione per fare il punto sulle novità in materia che riguardano la provincia di Latina».Alle 10 si inizia con la presentazione della mostra d’arte contemporanea di Alessandra Chicarella, a cura di Fabio D’Achille; alle 10.30 si proseguirà con un’esibizione del coro Collegium Musicum. Al termine dei lavori un altro momento di musica con il coro D’altro canto nonostante tutto che eseguirà un concerto di Natale, diretto da Paola Salvezza.