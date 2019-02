Tumori al seno, al chirurgo Fabio Ricci la cittadinanza onoraria di Roccagorga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cittadinanza onoraria di Roccagorga al senologo dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, Fabio Ricci. Il Consiglio comunale della città natale del medico aveva deciso, all'unanimità, di conferire il riconoscimento al direttore clinico della "Breast Unit" ovvero l'équipe multidisciplinare che si occupa di prevenire i tumori al seno e quando necessario di intervenire sia dal punto di vista chirurgico sia della riabilitazione del sostegno psicologico.Un riconoscimento importante che va ad aggiungersi ai tanti già ricevuti,sia a livello nazionale ed internazionale, dal medico e ricercatore, insignito lo scorso 2 giugno anche della prestigiosa onorificenza di commendatore dell’ordine al merito della Repubblica ItalianaPer l'occasione sono giunti anche i messaggi del prefetto Maria Rosa Trio e del direttore generale della Asl, Casati. Il sindaco, Carla Amici, ha espresso «gioia e soddisfazione» per la decisione adottata e ha elogiato Ricci per il suo lavoro.Rimasto a Roccagorga per pochi anni, il senologo ha studiato a Roma, a Milano e all’estero. «Ma sono stato forgiato proprio qui – ha detto - mi porto dentro gli insegnamenti e l’imprinting ricevuto a Roccagorga di cui sono fiero ed onorato di essere oggi doppiamente figlio». Commosso il ricordo dei genitori e del fratello che vivevano nel piccolo centro dei Lepini e non ci sono più. Ricci ha dedicato l'onorificenza «a tutta la Breast Unit, alla Asl e alle Istituzioni, alle associazioni che a vario titolo ci sostengono, perché quando si raggiungono risultati importanti è sempre dovuto a un lavoro di squadra, alle sinergie che si creano».Presenti all’incontro, fra gli altri, anche le "Donne in rosa" della Lega tumori di Latina, alcuni volontari della sezione provinciale dell'associazione, i rappresentanti della sezione di Gaeta e una folta delegazione degli operatori della Breast Unit del Goretti.