Falsi pacchetti viaggio per Lourdes, truffate due anziane di 80 anni

E' stato denunciato per truffa un uomo di 64 anni che vendeva falsi pacchetti viaggio per Lourdes. L'uomo, operatore turistico residente ad Alvito in provincia di Frosinone, attraverso una serie di raggiri si era fatto accreditare da due anziane ottantenni, una di Ponza e l'altra di Formia, le somme di denaro per l'acquisto di pacchetti viaggio per una vacanza al Santuario della Madonna di Lourdes, in Francia.

I pacchetti però non esistevano e le donne si sono rivolte ai carabinieri per denunciare la truffa subita. Grazie alle indicazioni è stato possibile risalire all'autore della truffa.