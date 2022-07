Finge di essere il nipote e si fa consegnare 4.500 euro da un'anziana di 89 anni, denunciato

Ha tentato di truffare una signora di Gaeta di 86 anni facendosi consegnare 4.500 euro e vari monili d'oro per pagare un ipotetico pacco. Una truffa senza scrupoli sventata dai carabinieri della Compagnia di Formia che stanno rafforzando i controlli.

La vittima si è accorta di essere caduta in una trappola e ha chiamato i carabinieri. Il 19enne di Napoli si era recato a casa dell’anziana signora la quale gli aveva consegnato 4.500 euro e vari monili d’oro per il pagamento di un pacco così come richiesto, in una precedente telefonata, da una persona che si era presentata come nipote. Una truffa sventata grazie alla prontezza dell'anziana e dei carabinieri intervenuti rapidamente.