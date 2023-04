Lunedì 3 Aprile 2023, 10:25

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Cori dove un uomo di 47 anni di Cisterna è stato trovato morto all'interno del rinomato "wine resort" Cincinnato. Tra le primissime ipotesi al vaglio dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, è quella di una morte improvvisa per un malore causato da un mix fatale di alcol e droga.

La vittima si trovava in una camera della struttura insieme ad altre persone, almeno altri due uomini, suoi amici. Stavano festeggiando in camera dopo una serata passata insieme. Poi l'improvviso il malore e la morte. Ad avvertire il gestore della struttura sono stati gli amici della vittima che erano in camera con lui. Intuita la gravità della situazione il titolare ha allertato i soccorsi. Suono intervenuti gli operatori del 118 di Cori che hanno tentato di rianimare E.D.V., queste le sue iniziali, purtroppo non c'era più niente da fare. Per ricostruire cosa sia successo sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, stazione di Cori, coordinati dal Tenente Colonnello Paolo Guida. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo, che lavorava come muratore. Si indaga su quanto accaduto in quella camera del wine resort. Su chi c'era e su cosa è avvenuto. Al momento non è ancora chiaro il numero esatto delle persone che stavano festeggiando con lui, quel che è certo è che qualcuno di loro, forse preso dal panico, ha lasciato la struttura prima dell'arrivo dei carabinieri.

Per fare luce su questa morte circondata ancora da diversi interrogativi, i militari hanno raccolto alcune testimonianze, tra cui quella degli amici, nel frattempo rintracciati, e del titolare dell'albergo. La salma ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentire gli accertamenti medico legali necessari a dissipare i dubbi sulla causa del decesso. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo e dovrebbe disporre nelle prossime ore l'autopsia.

Un sabato di festa finito purtroppo in tragedia che ha sconvolto le comunità di Cori e di Cisterna. Diversi i messaggi di cordoglio comparsi sui social network una volta che la notizia ha iniziato a circolare. Una morte assurda, repentina, sulla quale i carabinieri sono chiamati a fare luce per capire se si sia trattato di un malore o se la morte sia sopraggiunta in seguito all'assunzione di stupefacenti. L'uomo avrebbe compiuto 48 anni il prossimo 10 luglio, le sue ultime ore di vita sono in fase di ricostruzione anche attraverso l'impianto di videosorveglianza del resort corese.

E.D.V. era molto conosciuto in città dove era nato e cresciuto, viveva con i suoi genitori e aveva una figlia avuta da una relazione finita molti anni fa. Girava sempre con la sua immancabile bici con la quale si spostava anche per andare a lavorare fuori Cisterna, di mestiere faceva il muratore e sulla sua pagina Facebook ci sono molti scatti dei lavori che effettuava. Sabato aveva passato il pomeriggio al centro commerciale La Grangia con altre due persone, forse le stesse con cui poi ha cenato nel resort dove ha trovato la morte.