È stato ritrovato senza vita a Fondi Nicola Vicidomini, l'uomo di 56 anni scomparso il 1 ottobre da Monte Di Procida, in provincia di Napoli. Ad allertare le forze dell'ordine l'avvistamento, attorno alle 13, della sua Mercedes Classe A oggetto di ricerche in tutta Italia ormai da oltre dieci giorni.

La vettura è stata infatti trovata lungo l'argine del canale Pedemontano, nella zona di Capratica.

Sono così partite le ricerche dei carabinieri della Compagnia di Terracina, della Tenenza di Fondi e dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina.

Solo in tarda serata è stato trovato il corpo dell'uomo, sulle dune, in una zona molto selvaggia e scarsamente frequentata (al km 8420 della Flacca). Già da un primo esame esterno per le forze dell'ordine è stato chiaro che Nicola Vicidomini fosse morto da diversi giorni, almeno dieci. La salma è stata portata all'obitorio del cimitero di Fondi ma l'esame autoptico si terrà nel capoluogo.

La notizia ha gettato nello sconforto i familiari che si erano persino rivolti alla famosa trasmissione “Chi l'ha visto”. L'annuncio, andato in onda il 9 ottobre, è stato molto utile per trovare l'auto ma per l'uomo, purtroppo, era troppo tardi.

Al momento le cause del decesso restano un mistero: le condizioni esterne del cadavere non erano tali da consentire ai carabinieri di formulare alcuna ipotesi.

Si è quindi resa necessaria l'autopsia.

Dolore e sconcerto a Monte di Procida, comune di poco più di 12mila abitanti dove già la notizia della scomparsa del 56enne aveva sconvolto la comunità.

Nicola Vicidomini, di professione marittimo in servizio sugli aliscafi che collegano Napoli al Golfo, era uscito con la sua vettura per raggiungere degli amici a Formia.

Aveva detto che sarebbe tornato per pranzo ma ha poi richiamato per avvisare che avrebbe tardato.

Sarebbe stato quello l'ultimo contatto con la famiglia. Dopo 11 giorni di silenzio, ieri sera è arrivata la drammatica notizia.

