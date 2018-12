Trovato con hashish e cocaina in casa: arrestato dalla Polizia a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato trovato in casa con cocaina e hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e un'agenda in cui erano riportate cifre e nomi. In carcere è finito Maurizio Santucci, 53 anni, nel corso di un'operazione antidroga della squadra mobile di Latina. Nella sua abitazione, nascosti tra gli indumenti, sono stati rinvenuti diversi involucri di cellophane che contenevano complessivamente circa 30 grammi di cocaina e oltre 80 di hashish. La perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire anche bilancini di precisione e la somma di 13.610 euro in banconote di diverso taglio. Dopo le formalità di rito, Santucci è stato condotto in carcere a Latina. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo, gli investigatori della squadra mobile hanno denunciato a piede libero una giovane donna, R.G., trovata con sostanza da taglio per circa 108 grammi ed alcune dosi di hashish e di cocaina. Con lo stupefacente anche la somma di 1.550 euro e un quaderno in cui era annotata l'attività di spaccio.