Trovato cadavere in acqua al Lido di Latina, identificata la vittima

Macabro ritrovamento oggi all'ora di pranzo al Lido di Latina. Un uomo che stava passeggiando sulla spiaggia, nel tratto tra Capoportiere e Foceverde, ha visto una persona in mare che non dava segni di vita a pochi metri dalla riva. Si è lanciato in acqua. Era una donna, a faccia in giù, con il volto completamente sommerso. L'uomo l'ha portata a riva ma la donna non dava segni di vita. Ha immediatamente chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 in ambulanza e nei pressi dello stabilimento Cancun è atterata anche un'eliambulanza. I sanitari però hanno solo potuto constatare il decesso. La donna era in costume e non aveva documenti. In spiaggia sono erano arrivati nel frattempo gli agenti della Squadra Volante della Questura che hanno trovato poco distante sulla sabbia uno zainetto. All'interno i documenti che hannpo consentito di identificare la vittima. La donna aveva 67 anni e alcuni testimoni hanno riferito che era solita venire al Lido per passeggiare in acqua. Probabilmente ha avuto un malore ed è annegata.