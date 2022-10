Trovato un cadavere dentro azienda agricola a Monte San Biagio

Un cadavere è stato trovato questa mattina all'interno di una azienda agricola di Monte San Biagio. Erano le otto quando la titolare ha aperto il deposito degli attrezzi e ha lanciato un urlo. A terra c'era un uomo che non dava segni di vita. Immediatamente ha allertato il 118 e i carabinieri della stazione di Monte San Biagio. I sanitari e i militari arrivati sul posto hanno potuto solamente constatare che l'uomo era morto da alcune ore.

I carabinieri hanno informato la Procura ed è stata aperta una inchiesta. L'uomo era senza documenti, presumibilmente si tratta di uno straniero di circa 30 anni. Le cause della morte non sono note. Sul corpo non vi sono lesioni che possono far pensare ad un decesso traumatico. Per questo verrà disposta l'autopsia.