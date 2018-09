Fondi, trovata in un lago di sangue: arrestato il convivente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I poliziotti del commissariato di Fondi l'hanno trovata in un lago di sangue e sotto shock, seduta sul pianerottolo esterno della palazzina dopo l'ennesima violenza. Aveva fratture alle ossa nasali e diverse tumefazioni sul volto dovute a un violento pestaggio. Poco prima il suo compagno l'aveva picchiata senza pietà dopo aver distrutto casa. Vittima è una donna di 40 anni, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Terracina, dove le sue ferite sono state giudicate guaribili in 25 giorni. La donna è riuscita a raccontare agli agenti di Fondi che il convivente, completamente ubriaco, diverse ore prima l'aveva ricoperta di offese e insulti. Poi, in uno spaventoso crescendo d'ira, aveva preso a picchiarla arrivando a sferrarle due pugni in pieno volto che l'avevano fatta cadere a terra tramortita.All'arrivo degli agenti l'uomo aveva cercato di nascondersi rifugiandosi nel giardino dell'abitazione dei vicini, in quel momento assenti. Qui i poliziotti lo hanno rintracciato, ancora visibilmente alterato, e sono riusciti, non senza difficoltà, a bloccarlo per condurlo negli uffici del commissariato. Poco dopo nell'abitazione della coppia è stato effettuato un sopralluogo della polizia scientifica: la casa era completamente a soqquadro, con porte e finestre divelte, vetri in frantumi e molti arredi distrutti. Sul pavimento della cucina erano stato gettato a terra cibo cotto e in parte preso dal frigorifero. Lungo il corridoio c'erano poi evidenti tracce di sangue, come pure sulla parete di una delle stanze, dove la vittima aveva forse cercato di rifugiarsi.L'aggressore, un 52enne originario di Roma, è stato identificato e arrestato su disposizione del pubblico ministero di turno Marco Giancristofaro. A suo carico sono emersi numerosi altri episodi di violenze consumate in famiglia, anche nei confronti della sua ex moglie. Il 52enne è stato interrogato ieri dal gip del tribunale di Latina Giuseppe Cario e per lui è stata confermata la custodia cautelare in carcere, con l'accusa di lesioni aggravate.