Trovano un borsello con i soldi dentro e lo restituiscono alla polizia locale

Hanno trovato un portafogli con soldi e documenti e lo consegnano alla Polizia Locale. Ieri mattina, Antonio e Cristian, dipendenti della Cisterna Ambiente, impegnati nel servizio di taglio dell'erba nel centralissimo giardino della Fontana Biondihanno notato un borsello tra alcune sterpaglie. L'hanno raccolto, hanno visto che all'interno c'erano documenti e soldi e senza pensarci due volte hanno attraversato la strada e sono entrati negli uffici della Polizia locale per denunciare il ritrovamento.

Gli agenti del comandante Raoul De Michelis hanno aperto il borsello recuperato i documenti e i soldi, poi hanno ringraziato i due operatori per il gesto di senso civico dimostrato e si sono attivati per contattare il proprietario.

«Stavamo effettuando delle rifiniture con il decespugliatore raccontano Antonio e Cristian quando abbiamo notato il portafoglio tra le erbacce. Ci siamo guardati e con un sorriso ci siamo subito capiti, consapevoli del fatto che avremmo reso felice la persona che lo aveva perso. Lo abbiamo raccolto e portato alle forze dell'ordine. Ciò che abbiamo fatto non è nulla di straordinario, chiunque altro avrebbe agito come noi». Il senso di responsabilità è stato rimascato anche dai colleghi di lavoro.

«Abbiamo informato l'azienda, essendoci fermati il tempo di verbalizzare l'accaduto, poi tornati all'isola ecologica in via Primo Maggio, tutti sapevano che avevamo trovato il portafoglio. Abbiamo scherzato tra di noi ed in molti ci hanno ringraziato per aver dimostrato il valore delle persone che lavorano per la Cisterna Ambiente».

Nella serata di ieri, tramite i documenti, è stato rintracciato il proprietario del portafoglio al quale è stato comunicato che poteva ritirarlo compreso di documenti, banconote e monete.