Trova una borsa con 400 euro e la consegna alla Polizia, "regalo" di Natale per chi l'aveva persa

"Regalo" di Natale per una ragazza di 20 anni, originaria di Ponza, che si è sentita chiamare dalla Polizia perché un giovane aveva portato - poco prima - la sua borsa con dentro 400 euro. La ragazza non si era nemmeno accorta di aver dimenticato la borsa su un muretto del lungomare di Gaeta.



A prenderla era stato un ragazzo di 26 anni, residente in città, che alle 4 del mattino è andato in commissariato e ha consegnato la borsa con due mazzi di chiavi, effetti personali da donna, portafogli contenente carta di credito, patente di guida e appunto 400 euro.



La giovane, incredula di aver riottenuto oggetti, denaro e documenti, confermava più tardi agli agenti che nella sua borsa non mancava null'altro, chiedendo di mettersi in contatto con chi l'avesse ritrovata per ringraziare.