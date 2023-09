Mercoledì 6 Settembre 2023, 11:36

Era arrivata al mare come ormai era solita fare da qualche mese, raggiungendo in bici la prima discesa dopo lo stabilimento Cancun e piazzandosi vicino alla postazione del bagnino. Chi è solito frequentare quel tratto di spiaggia libera, non lontano da Foce Verde, aveva ormai imparato a riconoscere il suo volto, quello di una donna esile e silenziosa che amava stare per le sue.

Ieri, intorno all'ora di pranzo, il dramma. Un bagnante ha visto il suo corpo galleggiare in acqua: la donna, 67 anni, originaria del Kazakistan, era stata colpita da un malore improvviso e, nonostante l'intervento dei soccorsi, sul posto anche con un'eliambulanza, per lei non c'è stato nulla da fare.

La sessantasettenne kazaka era arrivata in Italia da poco e, nonostante non fosse regolare su territorio nazionale, stava procedendo con tutte le pratiche per stabilizzarsi nel nostro Paese: la donna, infatti, aveva raggiunto sua figlia che, invece, vive a Latina da anni insieme a suo marito.

Ieri mattina era arrivata alla spiaggia libera con la sua bicicletta ed era scesa nel solito tratto dove ormai veniva praticamente ogni giorno dal mese di luglio. Intorno all'ora di pranzo, tuttavia, un uomo ha notato il suo corpo galleggiare a faccia in giù nell'acqua: dopo aver avvertito il bagnino, un assistente bagnante della Cooperativa Blue Work Service, in servizio sulle spiagge libere del comune di Latina, quest'ultimo l'ha riportata a riva e subito sono iniziate le manovre di rianimazione, proseguite poi dai sanitari del 118, intervenuti l'eliambulanza Pegaso 44.

Malgrado la prontezza dei soccorsi, purtroppo, per la sessantasettenne non c'era più nulla da fare, stroncata da un malore improvviso. Sul posto anche i poliziotti della Squadra Volante, oltre agli uomini della Guardia Costiera, che hanno diretto le operazioni occupandosi degli accertamenti del caso. La donna, scesa al mare solamente con la sua bici e uno zainetto, non aveva con sé documenti, ma solo alcuni effetti personali, tra cui il cellulare. Dopo aver rintracciato il genero, la salma della donna è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, al fine di procedere con le operazioni di identificazione.

Non essendo ancora regolare su territorio nazionale, infatti, il riconoscimento da parte di un familiare non risulta sufficiente e, nella giornata di oggi, verrà effettuato l'accertamento tecnico in obitorio con la polizia scientifica e in presenza del comandante Sasso della Guardia Costiera. Grande la tristezza tra chi si trovava in spiaggia in quel momento, molti dei quali, tra cui il bagnino, avevano ormai imparato a riconoscere il suo volto, ormai noto su quel tratto di lungomare nonostante non avesse mai parlato con nessuno.