Tromba marina al largo di San Felice Circeo

Un vortice d'acqua al largo di San Felice Circeo che si avvicinava paurosamente alla costa. Un fenomeno che è durato una decina di minuti e che ha lasciato col fiato sospeso nella paura che potesse scaricare la sua potenza a terra come già accaduto in passato. Un tromba marina si è sviluppata oggi pomeriggio, attorno alle 15.30, lungo la costa pontina. Fortunatamente però la sua violenza si è smorzata in mare e non ha portato devastazione sul litorale. Ad immortalare il particolare fenomeno atmosferico in una foto è stato Eugenio Saputo, l'ex vicesindaco di San Felice Circeo, ora consigliere comunale, nonchè conosciutissimo medico del luogo.

