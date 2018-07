Trolley abbandonato nei pressi del teatro Ariston, artificieri in azione a Gaeta

Allarme a Gaeta per un trolley trovato abbandonato nei pressi del teatro "Ariston". E' in corso l'intervento dei carabinieri che hanno chiesto l'ausilio anche degli artificieri. A dare l'allarme una donna che vive in un appartamento attiguo alla struttura e ha notato la valigia abbandonata.



Al momento non si hanno ulteriori notizie, la zona è stata isolata per consentire le verifiche del caso ai militari, mentre all'interno del teatro si sta comunque svolgendo il saggio di una scuola di danza.



In città c'è uno degli obiettivi sensibili presenti in provincia di Latina, considerato che Gaeta ospita una base della Nato.

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:34



